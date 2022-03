Diogo Amaral revolta-se com Instagram: “Já respeita as normas da comunidade?”

Diogo Amaral mostrou-se revoltado com a rede social Instagram depois de publicar uma fotografia do filho mais novo, Oliver, e do primo do menino.

O ator, de 39 anos, viu-se obrigado a modificar uma imagem que tinha publicado no Instragram em que surgem os dois meninos a tomar banho. Após as mudanças, escondendo os mamilos dos menores, a rede social já aceitou a fotografia.

“E agora Sr. Instagram a fotografia já respeita as normas da comunidade ou tenho de pôr uma burca nos putos?” escreveu o intérprete, indignado.

A atriz Luísa Ortigoso saiu, rapidamente, em defesa do seu colega de profissão na secção de comentários: “What? O penteado, era o penteado! Não têm sentido de humor. Realmente!”

O pequeno Oliver é fruto da relação terminada entre Diogo Amaral e Jessica Athayde. Por sua vez, o ator também é pai de Mateus, que nasceu durante o antigo relacionamento com Vera Kolodzig.

Lembre-se que o artista integrou a série da RTP “Pôr do Sol”, que foi emitida entre 16 de agosto e 3 de setembro. Foi um projeto de Henrique Cardoso Dias, Manuel Pureza e Rui Melo e teve como propósito brincar com o universo das novelas portuguesas.

Além de Diogo Amaral, a trama contou com atores como Gabriela Barros, Manuel Cavaco, Noémia Costa, Sofia Sá da Bandeira, entre outros.