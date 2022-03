“Pôr do Sol” chega ao fim. Conheça o desfecho da série

A RTP1 arrojou e lançou “Pôr do Sol” uma série que satiriza as novelas. Este enredo chega esta sexta-feira ao fim com a exibição de dois episódios a partir das 21.00 H.

Mas a questão que se impõe é: será que vai haver um final feliz para todos? Irá Matilde ficar com Lourenço? E Filipa, pagará pelos seus crimes?

A estação pública já lançou o “trailer” final e pelo que se pode perceber os Cavaleiros do Rater serão presos denunciando a gémea malvada como cabecilha do rapto de Matilde.

Mas Filipa não fica por aqui e vai até à Herdade onde, fazendo-se passar pela sua irmã, rouba o colar de São Cajó.

Raul desenvolve um esquema para trazer Cristina de volta à revista “Blaze” e o amor parece triunfar, tanto na Herdade do Pôr do Sol como na Madragoa.

Esta é uma série de Henrique Cardoso Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, e teve como propósito brincar com o universo das novelas portuguesas. A trama contou com atores como Diogo Amaral, Gabriela Barros, Manuel Cavaco, Noémia Costa, Sofia Sá da Bandeira, entre outros.