Diogo Carmona: “Atores com deficiências são como se não existissem”

Diogo Carmona lamentou, esta terça-feira, 7 de junho, a falta de oportunidades profissionais, considerando Portugal um país “sem oportunidades e repleto de injustiças”.

O ator, de 25 anos, está desapontado por não conseguir encontrar uma oportunidade de trabalho. No perfil de Instagram, o intérprete desabafou sobre a situação.

“20 anos como ator neste país sem oportunidades e repleto de injustiças. Continuo a achar que a humildade, o respeito, a sabedoria, a introspeção e o mérito fazem o sucesso”, começou por escrever.

“A arte precisa de oportunidades! As mesmas caras na televisão e no cinema continuam. Atores com deficiências são como se não existissem. O talento dos atores não se vê nos seguidores, nem nos likes”, prosseguiu.

“A arte é complicada, não a tornem mais. A vida já é naturalmente injusta, vamos unir-nos e lutar contra isso! Por último: lutar pelos nossos sonhos!”, finalizou.

Recorde-se que Diogo Carmona sofreu um acidente de comboio, em 2019, e ficou com um dos pés amputados.