Diogo Morgado sobre Maria Botelho Moniz: “É uma atriz inacreditável e talentosíssima”

Diogo Morgado teceu vários elogios sobre a apresentadora Maria Botelho Moniz, referindo que esta se trata de uma atriz “inacreditável e talentosíssima”.

O ator, de 40 anos, foi um dos convidados no programa das manhãs “Dois às 10”, da TVI, para falar sobre o seu novo filme “Irregular”, com a apresentadora do formato e Pedro Teixeira.

Durante a conversa, o artista elogiou a comunicadora da TVI: “Há muita gente que vem ter comigo [e pergunta]: ‘Mas a Maria representa?’. Eu conheci a Maria como atriz, ela é atriz de formação”.

“É uma atriz inacreditável, talentosíssima, que a vida empurrou para a apresentação. Fizemos dois trabalhos juntos, fomos família, ainda hoje nos tratamos por manos por causa disso, e quando pensei na Maria, pensei na atriz”, afirmou.

Além do trabalho como realizador, Diogo Morgado também pode ser visto na novela “Para Sempre” como ator com o protagonista “Pedro”. Deste elenco também fazem parte, Inês Castel-Branco, Maya Booth, Inês Aires Pereira, entre outros.