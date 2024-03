Diogo Piçarra orgulhoso da mulher no “Dança com as Estrelas”

O músico Diogo Piçarra mostrou-se orgulhoso da mulher, Mel Jordão, que participou no “Dança com as Estrelas”.

Um marido orgulhoso. Diogo Piçarra assistiu à participação da mulher, Mel Jordão, no “Dança com as Estrelas”, no passado sábado, e não escondeu o orgulho.

“Ontem (sábado) fui banda sonora para uma dança muito especial”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Um orgulho ver o quanto te dedicaste e trabalhaste meu amor @meljordao. Obrigado ao @vadim.potapov pela amizade e ao @dancatvi pela oportunidade de estar lado a lado com a minha mulher, no mesmo palco, cada um na sua arte”, rematou Diogo Piçarra.