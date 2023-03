Dolores Aveiro dá os parabéns ao companheiro com imagem em Fátima

Andrade, companheiro de Dolores Aveiro e padrasto de Cristiano Ronaldo, celebra neste sábado mais um aniversário e recebeu os parabéns da mulher.

Dia de festa em casa da família Aveiro: Andrade, companheiro de Dolores Aveiro, faz anos e a mãe de Cristiano Ronaldo deu os parabéns publicamente nas redes sociais.

“Parabéns @andrade5212 que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos mais”, escreveu a matriarca do clã Aveiro no Instagram, numa frase ilustrada com uma imagem do casal no Santuário de Fátima.

De imediato, centenas de fãs da mãe de Cristiano Ronaldo associaram-se a Dolores de Aveiro para dar os parabéns a Andrade, com muitos votos de feliz aniversário.