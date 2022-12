Dolores Aveiro veste-se a rigor para apoiar a Seleção Nacional em dia de jogo

Em dia de jogo da Seleção Nacional, Dolores Aveiro deixou, esta terça-feira, 6 de dezembro, uma mensagem de apoio ao filho Cristiano Ronaldo e aos restantes colegas de equipa, que defrontam a Suíça no Mundial de Futebol no Catar.

A matriarca da família Aveiro é uma seguidora atenta do filho e, por sua vez, da Seleção Nacional. Com o encontro de Portugal marcado para as 19h00, Dolores Aveiro já deixou a sua mensagem de apoio.

“Força, Portugal!” escreveu a mãe do “capitão” da Seleção Nacional na legenda de uma imagem em que surge vestida com uma camisola do filho e um chapéu vermelho.

Entre os comentários que apareceram no “post”, destaque para a mensagem de apoio de um dos melhores amigos de Cristiano Ronaldo, Miguel Paixão. “Vamos!” escreveu o amigo do futebolista.

Portugal defronta, esta terça-feira, 6 de dezembro, a Suíça numa partida a contar para os oitavos de final do Campeonato de Mundo de Futebol, que está a decorrer no Catar até 18 de dezembro.