Eduardo Madeira junta-se a Ljubomir Stanisic, mas não faz greve de fome

Os empresários da restauração e da noite continuam em frente ao Parlamento em greve de fome. Eduardo Madeira juntou-se a Ljubomir Stanisic.

Mais uma figura para a causa. Depois do “chef” Ljubomir Stanisic dar a cara pelo movimento “Sobreviver a Pão e Água” – que está em greve de fome à porta do Parlamento a protestar contra as medidas restritivas no setor da restauração durante a pandemia -, foi a fez de Eduardo Madeira apoiar os manifestantes.

“Não quero saber, não trabalho em restaurantes. Não me interessa, não gosto de bares.

Não é comigo, não vivo do turismo. Não tenho nada a ver com isso, não sou motorista.

Não quero saber da cultura, não sou culto. Não quero saber de médicos e enfermeiros, bombeiros, profissionais de saúde, é o trabalho deles. Não me afeta feiras e mercados, compro tudo no hiper. Não quero saber dos idosos, sou jovem e saudável. E podia continuar… Frases egoístas que se ouvem aqui e ali”, começou por afirmar o humorista no perfil de Instagram.

“Só nos vamos interessar quando nos bater à porta?”, questionou Eduardo Madeira, que esteve lado a lado a protestar com Ljubomir Stanisic.

“Fui dar um abraço a esta malta. É o pouco que posso oferecer. Pela restauração, pela cultura, pelo comércio e por todo o país que sofre”.

Eduardo Madeira só não fez greve de fome. “Se calhar até me fazia bem juntar-me à greve de fome, perdia uns quilitos. Mas falta a coragem. Ou talvez não.”