Elma Aveiro responde a Ricardo Martins Pereira: “Vá falar da porcaria da vida dele”

Depois de criticar as irmãs Aveiro, Ricardo Martins Pereira não ficou sem resposta, com Elma Aveiro a reagir à opinião do “Arrumadinho”.

Ricardo Martins Pereira escreveu uma coluna de opinião na revista “Magg”, na qual foi muito crítico para as irmãs de Cristiano Ronaldo – “era preciso que as manas Aveiro tivessem um nível de inteligência ou estrutura que — já todos percebemos, há muitos anos — não têm”, escreveu o autor do blogue “O Arrumadinho” -, e, agora, teve a resposta de Elma Aveiro.

“Se não somos ninguém, porque falam de nós? Oh, bolas…”, começou por escrever a empresária madeirense nas redes sociais.

“Esse ‘Arrumadinho’ que vá mas é falar da porcaria da vida dele. Não conheço e não faço questão de conhecer”, garantiu.