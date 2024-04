Em dia de aniversário, Zé Lopes declarou-se à “avó” Luísa Castel-Branco

Luísa Castel-Branco completa esta sexta-feira, 12 de abril, 70 anos. Nas redes sociais, Zé Lopes deixou uma carinhosa mensagem à colega.

A comentadora da rubrica “Conversas de Café!” está de parabéns: Luísa Castel-Branco completa esta sexta-feira, 12 de abril, 70 anos. Nas redes sociais, o neto emprestado, Zé Lopes, deixou uma carinhosa mensagem.

“A minha avó Luísa. Não é de sangue, mas toda ela é coração. Preocupada, atenta, gentil, cuidadora, dos afetos. Chegou à minha vida e conquistou um lugar muito importante e insubstituível”, escreveu.

“As minhas semanas começam bem precisamente por estar com ela todas as segundas-feiras. A Luísa manda-me mensagem de manhã a lembrar-me para levar um casaco quente quando está frio ou para não me esquecer do protetor solar quando está sol. E essas mensagens são demonstrações tão bonitas de carinho e preocupação”, acrescentou.

“É uma mulher livre e independente. Abriu caminho para tantos/as. Diz tudo sem filtros, porque não se conforma com o politicamente correto. É especial e faz, hoje, 70. Parabéns. E nunca os 70 foram tão bonitos!“, rematou.