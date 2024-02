Em guerra com bailarina, Bernardo Sousa explica porque abandonou “Dança com as Estrelas”

O piloto Bernardo Sousa explicou nesta terça-feira porque abandonou o programa “Dança com as Estrelas”. “Guerras” com a bailarina contribuíram para a saída.

Há duas semanas, Bernardo Sousa abandonava o “Dança com as Estrelas”, depois de muitas mensagens de ódio nas redes sociais, algo que a apresentadora do programa, Cristina Ferreira, considerou “vergonhoso”.

Agora, o piloto madeirense e namorado da influenciadora digital Bruna Gomes põe o “dedo na ferida” e fala do que aconteceu nos bastidores, a começar na relação tensa que manteve com a bailarina Daniela.

“Para mim era muito difícil aquela coisa da intensidade das coisas”, começou por referir em entrevista a Manuel Goucha, enquanto admitiu que se sentiu “intimidado” por dançar com outra mulher.

“Existiam pequenas guerras. Eu tenho outra maneira de aprender as coisas”, referiu, de seguida, sobre a bailarina.

Quanto às mensagens de ódio que recebeu nas redes sociais, Bernardo Sousa mostrou-se preocupado e revoltado. “Recebi mensagens que começaram a envolver a minha família. Quando se começa a afetar terceiros já é muito mau”, rematou.