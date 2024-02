Bernardo Sousa não resiste às críticas e abandona “Dança com as Estrelas”

O piloto madeirense Bernardo Sousa não resistiu às críticas das últimas semanas e abandonou este sábado o “Dança com as Estrelas”.

Foram semanas de críticas nas redes sociais às suas atuações, que levaram Bernardo Sousa a desistir neste sábado do programa “Dança com as Estrelas”. “O programa para mim termina hoje. Sinto que está na hora, por mim, pelos meus colegas e, acima de tudo, pelo desportivismo, carinho e amizade que nós temos todos ali em cima”, disse o piloto antes de atuar.

O antigo participante do “Big Brother” referiu que sabia das suas “limitações”, mas garantiu que evoluiu e saiu da sua “zona de conforto” nas últimas semanas no programa apresentado por Cristina Ferreira.

E foi a própria apresentadora quem não escondeu a revolta pela saída do concorrente madeirense: “Aquilo que foi sendo dito sobre o Bernardo, a mim, envergonha-me, aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é empatia”, disse a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.