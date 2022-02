Em isolamento, Cristiano Ronaldo mostra-se na piscina

Depois de ter testado positivo à Covid-19, o internacional português mostrou-se a desfrutar da piscina de casa.

De regresso a Turim, desde quarta-feira, Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma fotografia sentado na piscina de casa, em tronco nu, enquanto cumpre isolamento.

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”, escreveu o jogador da Juventus na publicação.

Cristiano Ronaldo estava reunido com a Seleção Nacional para o jogo contra a Suécia, da Liga das Nações. Porém, através de um comunicado da FPF, foi anunciado que testou positivo à Covid-19.

Recorde-se que depois de ser anunciada a infeção, Georgina Rodríguez mostrou parte de uma videochamada do casal ao partilhar no Instagram uma captura de ecrã com uma dedicatória.

