“Era uma vez um abacateiro”. O estrago da tempestade na casa de Maria Botelho Moniz

A tempestade Aline fez-se sentir no país todo e causou muitos estragos. Maria Botelho Moniz mostrou as consequências na sua casa.

O país enfrentou a primeira tempestade do outono, a tempestade Aline. A depressão, com chuvas intensas e ventos fortes, fez vários estragos, com estradas alagadas, estabelecimentos fechados e carros bloqueados.

Na casa de Maria Botelho Moniz, a tempestade não passou despercebida. Nas redes sociais, a apresentadora das manhãs da TVI mostrou as consequências do mau tempo como o seu abacateiro que caiu.

“Obrigada, Aline. Foi um gosto”, escreveu na legenda o rosto do “Dois às 10”, ao lado de Cláudio Ramos, acrescentando nos hashtags “Era uma vez um abacateiro”.

