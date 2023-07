Espanha abre segundo processo por fraude fiscal a Shakira

Cantora colombiana Shakira enfrenta nova acusação de fraude fiscal. Se num primeiro processo que já corre a justiça espanhola exige 14,5 milhões à intérprete por alegada fuga ao fisco entre 2012 e 2014, o novo processo investiga eventuais novas ocorrências em 2018

Os últimos anos têm sido muito difíceis para Shakira. Um ano após o fim do relacionamento com Gerard Piqué, com quem esteve durante 12 anos, e poucos meses depois de ter decidido começar uma nova vida ao lado dos filhos em Miami, nos Estados Unidos, Shakira volta a enfrentar problemas fiscais.

O novo processo, instaurado pelo tribunal de Esplugues de Llobregat, uma cidade perto de Barcelona, é referente aos rendimentos da cantora colombiana em 2018, contudo ainda não foram revelados detalhes, avançou a revista espanhola “Hola!”.

Uma nova acusação que chega cerca de quatro meses antes de o julgamento de Shakira por alegada fraude fiscal arrancar, a 20 de novembro, no Tribunal de Barcelona. Uma investigação centrada nos anos 2021 e 2014 e pela qual a justiça espanhola pede 14,5 milhões de euros.

O caso foi iniciado pela Procuradoria de Crimes Económicos de Barcelona e conduziu há indicação por seis crimes, que poderão ser punidos até oito anos e dois meses de prisão, mais uma multa de 23 milhões de euros, segunda a mesma publicação.