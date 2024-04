Espetáculo de Joana Marques chega ao Porto e já há uma data esgotada

Joana Marques recorreu às redes sociais para anunciar novas datas do espetáculo. Depois de esgotar o dia 31 de maio, “DesConfia” conta com uma segunda data.

Esta segunda-feira, 8 de abril, Joana Marques surpreendeu ao anunciar uma nova data do espetáculo “DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo”. A humorista sobe ao palco do Super Bock Arena, no Porto, nos dias 31 de maio e 1 de junho, estando já a primeira data esgotada.

“Porto, conseguimos! Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória”, escreveu na legenda da publicação.

“Quando foi em Lisboa, eu não estava em Portugal… Agora no Porto, não me escapas Joana Marques! E cá para nós, já estava escrito nas estrelas, tinha que ser no norte”, reagiu Iva Domingues.

Recorde-se que nos primeiros dois espetáculos, que aconteceram em Lisboa, a radialista levou convidados como o humorista Ricardo Araújo Pereira, a cantora Sónia Tavares, a influenciadora Madalena Abecasis, entre outros.