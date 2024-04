Estrela pop, mãe, esposa e designer: Victoria Beckham celebra 50 anos

Nasceu a 17 de abril de 1974 e, desde nova, tornou-se conhecida, por ter integrado o grupo Spice Girls. Nas redes sociais, Victoria Beckham deixou uma mensagem especial.

“À medida que me preparo para entrar nos 50 (de saltos altos, é claro!), sinto-me tão incrivelmente abençoada por ter alcançado este marco”, foi assim que Victoria Beckham começou por assinalar o meio século de vida.

Depois do sucesso da marca de roupa em nome próprio, Victoria entrou, em 2019, no mundo da beleza. “Abençoada, mas também realizada e profundamente satisfeita. Não apenas de onde estou como mulher, mas de quão longe as minhas marcas de moda e beleza chegaram”, referiu, no texto publicado nas redes sociais.

“Minha ambição sempre foi empoderar as mulheres e fazê-las se sentirem a melhor versão de si mesmas. Para mim, isso significava confiar no meu instinto e nunca comprometer a minha visão criativa”, acrescentou.

Na mensagem, a mulher de David Beckham falou sobre os anos como Posh Spice, apelido que ganhou durante os anos em que integrou a “girls band” Spice Girls. “Eu acredito que as pessoas podem ser muitas coisas. Uma estrela pop, uma mãe, uma esposa, uma designer… Minha paixão sempre foi sonhar alto, depois sonhar ainda maior! Acredita em ti primeiro”.

Victoria agradeceu ainda o apoio incondicional do marido: “E se tiveres realmente sorte, vais encontrar alguém que acredite em ti ainda mais do que tu. David, estou eternamente grata pelo teu amor e apoio incondicionais”, destacando, de seguida, o orgulho que sente dos filhos.

“Então, vou fazer mais daquilo que amo com as pessoas que amo. Sou muito grata pela minha família, pelos meus amigos e pela minha equipa incrível! Este é o início de um novo capítulo emocionante e estou apenas a começar”, concluiu.