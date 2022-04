Ex-“Casados à Primeira Vista” revela nome da primeira filha

Marta Rangel, ex-concorrente do “Casados à Primeira Vista” (SIC), está grávida de 31 semanas e revelou o nome da filha.

Caetana. Foi este o nome que Marta Rangel escolheu para a primeira filha. No perfil de Instagram, a jornalista e ex-participante do programa da SIC “Casados à Primeira Vista” anunciou a novidade, com o nome da menina a aparecer no Instastories entre os presentes que já recebeu para o enxoval.

Depois de, no “doc reality” do terceiro canal, o casamento com o surfista Dave não ter dado resultado, Marta Rangel começou outra relação e engravidou.

Às 31 semanas de gestação a jornalista assinalou, também, o Dia Internacional da Mulher e exibiu-se nas redes sociais com uma roupa interior vermelha.

“Quem disse que uma mãe não pode ser sexy? Quem disse que uma mulher não pode ser o que ela quiser? Felizmente, em Portugal, na maior parte dos casos, pode!”

Recentemente, a comunicadora venceu a covid-19, embora tenha ficado com sequelas ao nível respiratório.