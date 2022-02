Famosos assistem ao Grande Prémio de Portugal de F1

O Grande Prémio (GP) de Portugal, disputado no Circuito Internacional do Algarve reuniu, este fim de semana, mais de 27 mil pessoas, entre elas algumas caras conhecidas.

O GP de Portugal ficou marcado pela polémica com o (pouco) distanciamento social entre os 27500 espetadores e pela vitória de Lewis Hamilton (a 92.ª na carreira, o que levou o britânico a superar o recorde de Michael Schumacher). A assistir a tudo estiveram alguns famosos, que não perderam a oportunidade de experimentar, ao longe, a adrenalina da velocidade.

Foi o caso de Rita Pereira. A atriz e apresentadora da TVI mostrou-se numa das muitas curvas do circuito algarvio e garantiu estar a cumprir o distanciamento obrigatório: “E para que não haja suposições, estou no camarote privado da @itsjulianaherc @portimonense_oficial com o número permitido de pessoas por lei”, garantiu a intérprete.

Para o Algarve viajou, também, Isaac Alfaiate. O ator da novela da noite da TVI “Quer o Destino” admitiu que é um fã de F1 há pouco tempo.

“Nunca fui fã de Fórmula 1 até ver o documentário da Netflix ‘F1’. Após ver o documentário fiquei apaixonado pelo Desporto!”, exclamou o ator. “Os carros… o barulho do motor… é uma coisa do outro mundo”, garantiu Isaac Alfaiate, que também se mostrou preocupado com as regras da Direção-Geral da Saúde. “A máscara foi tirada dois segundos para tirar a fotografia e a bancada estava completamente vazia. Cumpro sempre com todas as regras para estar em segurança e não meter ninguém em risco!”

Carolina Patrocínio, apresentadora da SIC, foi outra cara conhecida notada no Circuito Internacional do Algarve.

“Dia de corrida!”, congratulou-se um dos rostos mais conhecidos da estação de Paço de Arcos.