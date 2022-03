Fátima Lopes celebra 51 anos: “Sinto uma profunda gratidão”

View this post on Instagram

Hoje completo 51 anos e sinto acima de tudo uma profunda, profunda gratidão pelos valores que os meus pais me passaram e dos quais o meu coração é feito. E aquilo de que mais me orgulho no meu caminho e no meu trajecto, é ter sabido aprender com as pancadas da vida, ter aceite que tudo faz parte do meu caminho e ter a certeza de que amanhã serei melhor pessoa do que sou hoje. Porque esse é o meu maior objetivo. . Fiz uma reflexão sobre este aniversário e como o estou a viver, em simplyflow.pt