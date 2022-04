Fátima Lopes celebra aniversário do filho mais novo

Fátima Lopes assinalou, através das redes sociais, mais um aniversário do filho mais novo, Filipe, com uma dedicatória enternecedora.

Filipe completa 11 anos, esta quarta-feira, uma data que a apresentadora da TVI destacou publicamente na conta oficial de Instagram.

“Passaram 11 anos desde que o meu Filipe nasceu. […] Quis fazer um discurso e encheu-nos a todos de orgulho, pelo sentido de família que tem. Obrigada filho por tudo o que me tens ensinado e por me fazeres sentir a melhor mãe do mundo”, escreveu Fátima Lopes na legenda de uma fotografia.

Recorde-se que Fátima Lopes também é mãe de Beatriz, de 20 anos, ambos de relações já terminadas.