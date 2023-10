Fátima Lopes comemora aniversário de um sonho que realizou

Há sete anos, Fátima Lopes realizou um sonho e criou a plataforma “Simply Flow”, dedicada à saúde e bem-estar.

Realizar um sonho é a meta de vida de muitas pessoas. E Fátima Lopes pode afirmar que pelos menos um deles realizou. Esta segunda-feira, dia 16 de outubro, a apresentadora comemorou o aniversário da sua plataforma dedicada à saúde e bem-estar, “Simply Flow”.

“A plataforma ‘Simply Flow by Fátima Lopes’ celebra sete anos. Tudo nasceu do meu sonho de fazer uma plataforma totalmente dedicada à saúde e bem-estar. Sentia que era importante contribuir para a literacia na área da saúde, com conteúdos escritos por especialistas credíveis e numa linguagem que todos entendessem”, começou por escrever nas redes sociais.

“Nestes sete anos já fiz encontros presenciais, editei um livro e lancei um podcast. O ‘Simply Flow’ ganhou a sua comunidade de leitores, que tem vindo sempre a crescer. Estamos por isso todos de parabéns: a equipa, os especialistas e os leitores. Obrigada por estarem aí!”, concluiu.