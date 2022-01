Fátima Lopes desabafa sobre véspera de Natal sem filho mais novo

Entre as tradições de Natal, Fátima Lopes admitiu estar habituada à ausência do filho mais novo, Filipe, no dia 24 de dezembro.

A apresentadora do programa “A Tarde é Sua” (TVI) revelou algumas tradições que são cumpridas todos os Natas, inclusive o facto de não ter o filho, de dez anos, presente na Consoada.

Numa entrevista à revista “TV Mais”, a comunicadora confessou que já se habituou a desfrutar da noite de Consoada desta forma. “Porque quem está comigo merece o melhor de mim. Ele celebra o Natal com duas famílias, que, felizmente, se dão muito bem”, realçou.

O filho da profissional da estação de Queluz de Baixo está feliz por passar a véspera de Natal com o pai e o dia com a mãe. “Graças a Deus, os meus filhos têm as coisas tão bem resolvidas e têm muito afeto por parte de toda a gente”, acrescentou.

Por sua vez, Fátima Lopes passa a véspera de Natal em casa do ti, onde come bacalhau e todas as iguarias da época. No dia 25, é a vez de a apresentadora receber em casa a sua família.

“Cozinha-se bastante e eu adoro. Vamos alternando, uns anos fazemos peru, outros cabritos. […] É esta época é sobretudo das crianças”, completou.

