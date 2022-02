Fátima Lopes em momento emotivo com o cão após desaparecimento

Fátima Lopes mostrou-se num momento emotivo com o cão, Brownie, que desapareceu no dia 1 de janeiro e foi encontrado, no dia seguinte, ferido.

“O meu Brownie é só amor”, foi assim que a apresentadora descreveu a fotografia comovente que partilhou, este sábado, na conta oficial de Instagram, na qual o animal de estimação aparece a encostar o focinho ao rosto de Fátima Lopes.

https://www.instagram.com/p/B7Mr6uGnv0x/

Um dia após ter dado o aleta do desaparecimento do cão, na zona de Casalinho dos Matos, em Ourém a Fátima Lopes revelou que o animal estava de regresso aos seus braços mas encontrava-se a caminho do veterinário devido a alguns ferimentos ligeiros numa das patas.