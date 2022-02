Fátima Lopes muda de penteado: “A energia muda”

Fátima Lopes mudou, esta terça-feira, 3 de agosto, de visual. A apresentadora partilhou o resultado final com os seguidores nas redes sociais.

A comunicadora, que tem estado afastada do pequeno ecrã desde que terminou o vínculo com a TVI, decidiu transformar o seu “look”, com um novo corte de cabelo, tal como mostrou no Instagram.

“Mudança de visual e a energia muda”, pode ler-se na publicação.

“Bem verdade a mudança de visual dá logo outras energias”, concordou uma seguidora na secção de comentários. “Que gira!” elogiou outra internauta.

A apresentadora regressou, recentemente, da ilha do Pico, onde aproveitou para subir a montanha mais alta de Portugal. “Vivi algo tão intenso, que não tenho a certeza de conseguir exprimir por palavras”, admitiu Fátima Lopes.