Fátima Lopes sobre o namorado: “Não mudei nada nas minhas rotinas”

Fátima Lopes apresentou, recentemente, o livro “O Amor Mora no Andar de Cima”, e falou aos jornalistas sobre o novo namorado.

“Um bom companheiro é uma pessoa com a qual me sinta feliz e vice-versa. A presença do meu namorado na apresentação do meu novo livro é, naturalmente, muito importante”, explicou, em declarações à “TV Mais”.

“Não mudei nada nas minhas rotinas por causa da relação e é isso que faz sentido”, acrescentou a apresentadora.

Recorde-se que, após a apresentação do seu 11º livro, Fátima Lopes recorreu às redes sociais para agradecer o carinho dos amigos e leitores.