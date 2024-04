Fátima Lopes agradece carinho após apresentação de novo livro

“O Amor Mora no Andar de Cima” é o 11º livro escrito por Fátima Lopes. Após a apresentação, a autora agradeceu o carinho.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou alguns registos do dia da apresentação e deixou uma mensagem de agradecimento.

“Ontem [anteontem] foi dia do lançamento do meu 11° livro. Não imaginam como foi um dia feliz! Tão feliz que precisei de um momento para absorver todas as emoções que vivi, para agora as poder partilhar”, escreveu.

“Este livro chama-se ‘O Amor Mora no Andar de Cima’, mas ontem [anteontem], o amor morou, sem dúvida, no meu coração. Senti uma felicidade imensa por ver a casa cheia de família e amigos, alguns com quem não estava há anos (porque a correria da vida nem sempre o permite), mas que fizeram questão de aparecer para dar um abraço!”, acrescentou.

Fátima Lopes dedicou algumas palavras ao ator Ricardo Pereira, que ficou responsável pela apresentação da obra. “O Ricardo Pereira apresentou, pela primeira vez, um livro e que sorte a minha ter sido este! Adorei cada palavra do seu discurso, a maneira como interpretou cada personagem… foi magnífico e agradeço-lhe muito ter aceite o desafio”.

“Aos meus leitores, um enorme obrigada. (…) E não posso deixar de partilhar a minha gratidão com todos aqueles que não puderam estar presentes, mas que me deixaram tantas mensagens de carinho e de sucesso”, completou.

“Tenho o coração a rebentar de amor. E espero que gostem tanto de ler este livro, como eu gostei de o escrever!”, rematou.