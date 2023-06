Fernanda Serrano e Alexandra Lencastre juntas na nova novela da TVI

Fernanda Serrano e Alexandra Lencastre vão protagonizar a nova novela da TVI. Para já, Alexandra ainda grava “Flor sem Tempo” para a SIC.

Está para breve o reencontro de Fernanda Serrano e Alexandra Lencastre na TVI, noticia o site “Holofote”. As duas estarão, novamente, juntas na nova novela do quarto canal, da autoria de Maria João Costa e já aprovada pelo diretor-geral José Eduardo Moniz.

Segundo o “Holofote”, depois de se despedir da SIC e da novela “Flor sem Tempo”, que ainda está a gravar, Alexandra Lencastre vai dar vida a uma vilã no seu regresso à TVI, que está a celebrar 30 anos e, além de Fernanda Serrano, vai contracenar com José Condessa – que está na moda com a série da Netflix “Rabo de Peixe” – e Matilde Reymão.

Recorde-se que, há poucas semanas, Fernanda Serrano mostrou, nas redes sociais, os primeiros dias de gravações da série infanto-juvenil “Morangos com Açúcar”, enquanto Alexandra Lencastre contou que se submeteu a um tratamento estético com a ajuda do colega e médico José Carlos Pereira.