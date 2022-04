Fernanda Serrano surpreendida pela filha Laura durante as gravações

Fernanda Serrano foi apanhada de surpresa durante as gravações da nova novela da TVI “Amar Demais” com a visita de uma das suas filhas, Laura.

A atriz, de 46 anos, tem passado muito do seu tempo a gravar o novo projeto de ficção da estação de Queluz de Baixo. Por isso, a família tem ficado para segundo plano nestes últimos dias.

Sem saber, a intérprete recebeu a sua filha no estúdio. “Olha quem veio hoje gravar com a mãe”, escreveu Fernanda Serrano na legenda de uma fotografia em que surge com Laura, de 12 anos.

Diversos internautas reagiram à publicação com diversos elogios às duas. “Estão muito bonitas”, comentou uma seguidora. “Lindíssimas, duas princesas! Tudo de bom, Fernanda”, atirou outra.

Além de Laura, a atriz também é mãe de Santiago, de 14 anos, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro. Todos os filhos são fruto do seu ex-relacionamento com Pedro Miguel Ramos.

