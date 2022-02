Fernanda Serrano rendida a pedido de aniversário do filho

Fernanda Serrano ficou rendida a um pedido do filho Santiago, no dia em que este completou 15 anos. A atriz não aguentou de emoção e partilhou o momento com Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” (TVI).

A intérprete esteve à conversa com o apresentador do formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo. Durante a entrevista, Fernanda Serrano relatou um pedido especial do filho, que fez anos em março.

“Sabes o que me pediu para presente de aniversário? Pediu para irmos de fim de semana só os dois”, confessou. “É importante para falarmos para nos conhecermos um ao outro. Estarmos um com o outro”, adiantou.

Santiago é fruto do relacionamento terminado entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, que estiveram juntos durante 16 anos. Os dois têm em comum mais três filhos, Caetana, Maria e Pedro.

Na altura, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, a atriz confessou que o divórcio foi um “fracasso”. “Não há fórmulas matemáticas para uma relação, quem me dera que as houvesse. Foi um falhanço e um fracasso para todos”, disse.

LEIA TAMBÉM: