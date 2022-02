Fernando Daniel faz mudança de visual radical

Fernando Daniel renovou o visual e apresentou um penteado bem diferente do que aquele com que o público está acostumado a vê-lo.

A seguir as indicações de isolamento social para prevenção da Covid-19, o artista está impossibilitado de cortar o cabelo num barbeiro profissional. No entanto, rapou o cabelo em casa e partilhou o resultado final no Instagram.

“‘Fresh’ [Novo]”, escreveu Fernando Daniel na legenda das fotografias.

As opiniões sobre o novo visual dividiram-se mas a maior parte dos seguidores elogiaram o penteado do cantor.

De recordar que Fernando Daniel não é o único a renovar o corte de cabelo durante a quarentena. No fim de semana, Cristiano Ronaldo deixou que a namorada, Georgina Rodriguez, lhe aparasse o cabelo.

