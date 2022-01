Filhas de Débora Monteiro fazem anos e famosos dão os parabéns

Alba e Júlia, filhas gémeas de Débora Monteiro, fazem, esta quinta-feira, 8 de julho, um ano e, para celebrar a data, a atriz publicou uma fotografia das aniversariantes nas redes sociais.

É dia de festa em casa da também apresentadora do programa “Domingão”, da SIC. Isto porque as filhas de Débora Monteiro e do empresário Miguel Mouzinho completam o primeiro aniversário.

“Aniversariantes”, escreveu a intérprete na legenda do perfil de Instagram.

“Ah! Parabéns, nanás da tia! E parabéns à maravilhosa mãe delas! E ao pai, claro! Beijos para todos”, comentou a fadista e apresentadora Raquel Tavares. “Yeaaah! Parabéns! Beijinho e abraço aos paizões!” escreveu a jornalista Diana Bouça-Nova.

“Oh! Muitos parabéns! Tempo voa mesmo” atirou ainda a apresentadora e atriz Inês Folque.