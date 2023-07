Filho de Cristina Ferreira dá primeira entrevista: “Quero ser melhor que o meu pai”

Tiago Casinhas, filho de Cristina Ferreira e António Casinhas, joga futebol no Clube Desportivo da Venda do Pinheiro e deu a sua primeira entrevista.

Tiago Casinhas é dos segredos mais bem guardados do país. Filho de Cristina Ferreira, uma das figuras mais mediáticas de Portugal, Tiago tem conseguido ficar longe dos holofotes e dos olhos do público. Escondido na asa da mãe, apenas se sabe que o filho da apresentadora com António Casinhas tem agora 15 anos e joga futebol.

Esta sexta-feira, dia 14 de julho, foi partilhada pela página “FM Desporto” uma entrevista feita a Tiago Casinhas sobre o seu percurso no futebol.

O jovem joga atualmente no Clube Desportivo da Vendo do Pinheiro. “A Venda é um grande clube, tem uma grande formação. Com os clubes à volta, para mim foi a melhor opção para ter mais tempo de jogo e para evoluir na minha carreira”, começou por dizer.

“Até chorei porque vou ter muitas saudades desta equipa”, revelou sobre a despedida da época.

Quando o assunto é o pai, António Casinhas, que também foi futebolista, Tiago confessa: “O meu objetivo é ser melhor que o meu pai, mas isso também não é muito difícil. Depois, vou evoluindo e pode ser que um dia mais tarde possa ir para um clube melhor”.

Para terminar, o jovem agradece aos pais, por fazerem “um grande esforço” para levá-lo aos treinos e aos jogos e também por apoiarem “na bancada”.