Filho de Fanny Rodrigues pediu para viajar com a mãe para a Suíça

Fanny Rodrigues partilhou com os seus seguidores a última peripécia do seu filho. O pequeno, de quatro anos, pediu para viajar com a mãe para a Suíça.

A comunicadora partilhou uma imagem de Diego no avião e contou na legenda como tudo aconteceu.

“Quando fui comprar os bilhetes de avião para a vir à Suíça, este miúdo virou-se para mim e disse: ‘Mamã, esquece. Eu também vou. Não tenho memórias da Suíça e quero ir!’”, começou por relatar.

“Tem quatro anos e portou-se como gente grande. É o meu orgulho”, rematou a apresentadora.

Na caixa de comentários os elogios ao pequeno não se fizeram esperar.