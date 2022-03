Filomena Cautela admite que já trabalhou sem cuecas

Conhecida pelo seu feitio irreverente, a apresentadora do “5 Para a Meia Noite” (RTP) confessou nesta quinta-feira que apresentou o Festival da Eurovisão sem roupa interior.

É o assunto do dia nas redes sociais, pela curiosidade que a frase de Filomena Cautela está a despertar. A apresentadora do “5 Para a Meia Noite” admitiu no programa desta quinta-feira que já trabalhou sem cuecas.

Tudo aconteceu na conversa com os dois convidados, o jogador do Benfica Pizzi e o alfaiate Paulo Battista. O estilista dos famosos quis saber no jogo “Eu Nunca” se alguém já tinha trabalhado sem cuecas e “Mena”, como é conhecida no meio televisivo e entre os amigos, fez uma revelação nunca antes feita em televisão.

“Já fui trabalhar sem cuecas… Foi na Eurovisão. O vestido era muito apertadinho, não dava para ter cuecas”, admitiu aos convidados, entre sorrisos.