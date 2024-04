Fotografia de Joana Sanz foi ideia de Dani Alves? Imprensa espanhola afirma que sim

Joana Sanz partilhou uma fotografia com Dani Alves, duas semanas após a sua libertação. Imprensa espanhola avança que foi ideia do ex-futebolista.

Após a libertação de Dani Alves, Joana Sanz recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia de mãos dadas com o ex-futebolista.

De acordo com o jornal espanhol 20minutos, a ideia de partilhar a fotografia terá sido do antigo jogador do FC Barcelona. Segundo fontes ouvidas pela publicação, Dani Alves fez o pedido à companheira para contrariar os rumores que davam conta de uma possível crise na relação.

Recorde-se que em 2022, Dani Alves terá violado uma jovem numa discoteca da capital da Catalunha. O atleta foi condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão, mas um juiz decretou, há cerca de duas semanas, que poderia aguardar a decisão do recurso em liberdade desde que pagasse um milhão de euros de caução.