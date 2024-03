Frederica Lima denuncia Nuno Homem de Sá por violência doméstica

A ex-namorada de Nuno Homem de Sá, Frederica Lima, recorreu às redes sociais para denunciar as “perseguições” por parte do ator.

Foi na madrugada deste sábado, 30 de março, que Frederica Lima recorreu às redes sociais para destacar que “violência doméstica é um crime público”.

A ex-namorada de Nuno Homem de Sá acusa o ator de a perseguir em casa e nas redes sociais “através de dezenas de perfis falsos”. “A difamação constante através das várias entrevistas, agravada por ser em meio televisivo e em revistas. Não me voltas a ameaçar nem me voltas a tentar chantagear”, escreveu.

“Não voltas a captar imagens minhas sem a minha autorização, muito menos a publicá-las, ou a ameaçar-me e a chantagear-me que o vais fazer”, acrescentou.

Frederica Lima garantiu que vai seguir com a queixa para tribunal. “Vais responder por tudo o que me tens feito, com maldade, com intenção, com consciência. Fora outros crimes para lá da violência doméstica. Chega. Sem mais assunto. Vemo-nos em tribunal”, rematou.

Recorde-se que a relação terminou depois da participação de ambos no “Big Brother Famosos”.