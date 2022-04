Georgina surge com etiqueta de fora no Festival de Cinema de Veneza

Georgina Rodríguez brilhou no Festival de Cinema de Veneza com três visuais diferentes, mas esqueceu-se de tirar a etiqueta da roupa de um deles.

A namorada de Cristiano Ronaldo continua em destaque nas redes sociais desde que esteve no festival em Itália. Desta vez houve um pormenor que saltou à vista dos internautas que assistiram ao vídeo do evento publicado no perfil de Instagram da espanhola.

Na chegada a Veneza, Georgina usou um conjunto – de calças, top e blazer – em branco, um visual elogiado, mas com um detalhe inusitado – a etiqueta presa por dentro do casaco por uma linha preta.

Recorde-se que a 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza ocorreu entre 2 a 12 de setembro, em Itália.

