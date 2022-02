Georgina Rodríguez diverte-se com a família na neve

Georgina Rodríguez desfrutou de uma manhã de atividades divertidas com a família na neve.

A modelo espanhola revelou, no perfil de Instagram, que passou a manhã de domingo, 31 de janeiro, com Cristianinho, de dez, os gémeos, Eva, Mateo, e Alana, de três, a divertirem-se na neve.

“Que dia maravilhoso”, pode ler-se na legenda de um vídeo que a namorada do futebolista Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram, na qual a família surge a deslizar pela neve com trenós.

Alana é a única filha em comum de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e de Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.