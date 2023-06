Georgina Rodríguez festeja graduação da irmã: “Seguimos unidas e vencendo”

Ivana Rodríguez concluiu a licenciatura na licenciatura na Faculdade de Filosofia e Letras de Madrid, mas Georgina recorda os tempos mais difíceis.

A irmã de Georgina Rodríguez terminou os estudos na Faculdade de Filosofia e Letras de Madrid. A companheira de Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo da cerimónia de graduação nas redes sociais e não escondeu o orgulho.

“Minha Shima licenciada. Ainda me lembro de quando te preparavas para as provas e do dia em que recebeste a nota final”, referiu.

Nem tudo foi um “mar de rosas” e a modelo, de 29 anos, relembrou os momentos mais difíceis: “O teu início em Madri, o teu material de estudo pago em prestações, os teus intermináveis dias de trabalho, de universidade e as mil horas de metro, que tornaste o teu local de estudo e a tua sala de jantar”.

“Foi um caminho muito longo, no qual vivemos os piores e melhores momentos das nossas vidas. Mas aqui seguimos unidas e vencendo. Mais uma vez, tu conseguiste aquilo que te propuseste a fazer. Que mulher e irmã orgulhosa, continuaremos a inspirar-nos e apoiar-nos uma à outra para sempre. Amo-te, gaivota”, rematou.

Recorde-se que, enquanto Gio voltou para Madrid, Cristiano Ronaldo manteve-se na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Nassr.