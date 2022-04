Georgina Rodríguez partilha momento divertido com os filhos

A namorada do internacional português partilhou um vídeo nas redes sociais no qual surge a brincar com os filhos.

De regresso a Turim, Itália, onde está a cumprir a quarentena, Georgina Rodríguez desfrutou de um dia em família, com Cristianinho, de nove anos, e Eva, Mateo e Alana Martina, de dois.

Na conta de Instagram, a modelo espanhola publicou diversas imagens, nas quais surge a saltar em cima do sofá com as crianças.

A carregar vídeo…

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, de dois, e de Cristianinho, de nove, que nasceram com recurso a gestação de substituição.