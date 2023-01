Georgina Rodríguez mostra jantar romântico com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostrou, esta terça-feira, 17 de janeiro, o jantar romântico que teve com Cristiano Ronaldo, em Riade, Arábia Saudita.



Depois de se terem divertido em família num oceanário e parque de diversões, a companheira do futebolista português jantou com o atleta, tal como se pode ver nas redes sociais.

“Jantar com o meu amor”, escreveu.

Nas imagens publicadas, a espanhola aparece a receber um beijinho do craque, que assinou durante o mês de janeiro com o clube Al Nassr e se mudou para o território saudita com a família.

O casal está a viver por uns tempos com a família no Hotel Four Seasons, em que paga cerca de 280 mil euros por dois andares e 17 quartos, segundo o jornal “Marca”. O avançado reside com a namorada e os filhos Cristianinho, Alana, Bella e os gémeos, Eva e Mateo.