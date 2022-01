Georgina Rodríguez recorda passagem por Veneza com fotos inéditas

A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais fotografias inéditas da passagem glamorosa pelo Festival de Cinema de Veneza.

Georgina Rodríguez esteve presente na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza no início do mês de setembro. Entre várias celebridades internacionais, a espanhola brilhou com três visuais diferentes durante 24 horas.

Para recordar a passagem pelo evento, partilhou, este domingo, no Instagram, um conjunto de fotografias, nas quais surge a bordo de um iate privado de luxo. “Felicidade é dar as mãos para chegar longe”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Georgina Rodríguez destacou-se na imprensa depois de ter partilhado um vídeo nas redes sociais no qual surge a usar um conjunto – de calças, top e blazer – em branco, um visual elogiado, mas com um detalhe inusitado – a etiqueta presa por dentro do casaco por uma linha preta.

A 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza ocorreu entre 2 a 12 de setembro, em Itália.

