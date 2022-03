Gisela João rendida ao novo desafio em “All Together Now” (TVI)

Gisela João confessou, esta sexta-feira, 12 de fevereiro, estar rendida ao novo desafio que tem pela frente no programa “All Together Now” (TVI).

A fadista, de 37 anos, aceitou a proposta da estação de Queluz de Baixo para ser a presidente dos 100 jurados que vão ouvir todos os concorrentes que passam no palco do Altice Arena.

“É um desafio. Sou cantora e não julgo ninguém. Gosto de pensar em mim como uma conselheira”, começou por explicar a cantora, durante a apresentação do concurso de talentos da TVI aos jornalistas.

“Gosto de me desafiar. E aqui no programa o que eu sinto, diariamente, é que em cada pergunta que a Cristina [Ferreira] me faz fico tão nervosa… É um desafio constante que já me está a engrandecer bastante e espero que engrandeça também as pessoas que por aqui passam”, acrescentou.

Sobre assistir ao surgimento de novos talentos, Gisela João afirmou que é “incrível”. “É incrível ver alguém nascer para alguma coisa. Poder dizer daqui a alguns anos: ‘Eu estive lá’. Acredito […] que há duas pessoas que passaram por aqui que tenho a certeza que o país ainda vai ouvir falar delas”, garantiu, sobre as gravações que já foram feitas.

Lembre-se que “All Together Now” estreia em março na antena da TVI e conta com Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da estação, como apresentadora. O formato vai ser emitido aos domingos à noite.