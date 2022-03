Gonçalo Diniz realiza sonho pelo qual esperou 47 anos

Gonçalo Diniz está de férias, com a família, e a realizar um sonho pelo qual esperou 47 anos. O momento foi partilhado pelo ator nas redes sociais

O intérprete aproveitou o tempo de folga para pegar nas malas e aventurar-se num cruzeiro. Nesta aventura em alto mar, Gonçalo Diniz conta com a companhia da mulher, Sofia Cerveira, e a filha, Vitória.

Momentos antes de arrancar, o ator partilhou o momento no perfil de Instagram. “47 anos à espera deste momento! De férias com a família e a realizar um sonho no fantástico”, escreveu.

Antes de de ter colocado este período de férias, o público pôde ver o ator na peça de teatro “Ding Dong”, que esteve em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, no final do ano passado.

