Gonçalo Paciência dá as boas-vindas à primeira filha

“Indescritível” – é como o futebolista Gonçalo Paciência descreve a estreia na paternidade. Olívia nasceu esta sexta-feira, no Porto, fruto do casamento com a advogada Priscilla Tollini.

A primeira filha de Gonçalo Paciência e Priscilla Tollini nasceu esta sexta-feira no Hospital São João, no Porto, e o futebolista não esconde o quanto está feliz por ser pai.

“Indescritível. Bem-vinda, Olívia Tardelli Tollini Paciência”, partilhou Gonçalo, nas redes sociais, mostrando-se sorridente e abraçada à mulher e à bebé. A menina chegou um dia após o pai jogar, na Alemanha, a 1.ª mão do play-off de acesso à Bundesliga, ao serviço do Bochum, que perdeu em casa, contra o Fortuna Düsseldorf.

O futebolista e a advogada brasileira casaram-se a 22 de dezembro, numa cerimónia íntima e reservada à família, na Invicta, depois de terem anunciado que iam ser pai.

Olívia é a terceira neta do antigo futebolista e treinador Domingos Paciência, que é avô também de Carolina, de três anos e meio, e Matilde, de dois meses e meio, que são filhas do seu primogénito, João Paciência.