Manuel Luís Goucha aproveita férias para passear de barco

Manuel Luís Goucha aproveitou os dias de descanso para passear de barco no Lago do Alqueva, que é considerado um dos maiores lagos artificiais da Europa.

O apresentador do programa “Você na TV!” deixou o matutino durante três semanas para gozar umas férias ao lado do companheiro, Rui Oliveira. Os dois têm estado no Alentejo a divertir-se.

No perfil de Instagram, o comunicador mostrou-se numa fotografia pronto para arrancar a sua viagem de barco. Rapidamente, os seguidores enviaram mensagens de boas férias a Manuel Luís Goucha.

“Obrigada, Manuel, continuação de boas férias quando faz aí uma comidinha para vermos obrigada”, escreveu uma fã. “Boas férias, Manuel Luís. Beijinhos para vós!” atirou outra admiradora.

Com o apresentador de férias, o programa das manhãs da TVI ficou ao encargo de Maria Botelho Moniz. Recorde-se que a apresentadora chegou a canal proveniente da SIC para fazer parte da equipa do “Big Brother 2020”.

