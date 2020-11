Mónica Jardim brinca com Manuel Luís Goucha: “Vais sem dentes para férias”

Mónica Jardim entrou na brincadeira de Manuel Luís Goucha e respondeu no mesmo tom à provocação do apresentador do “Você na TV!” (TVI).

A apresentadora esteve como convidada no último programa do matutino apresentado por Manuel Luís Goucha, que vai de férias durante três semanas. A meio da conversa, Mónica Jardim foi alvo de uma brincadeira.

“Sempre que cá vens tiram o teu namorado do estúdio porquê? Gostava de apresentar o teu namorado. É o Delfim”, provocou o comunicador. “Tu vais sem dentes para as férias”, respondeu a profissional da TVI.

Rapidamente, no meio das gargalhadas, Goucha questionou: “Mas és tu que me vais partir os dentes?”

Manuel Luís Goucha vai de férias durante três semanas e a apresentação do “Você na TV!” vai ficar ao encargo de Maria Botelho Moniz, que terminou a sua participação no “BB2020” mais cedo.

