Goucha defende Olavo Bilac: “Já não vivemos em Democracia?”

Manuel Luís Goucha defendeu Olavo Bilac após este ter sido alvo de críticas por ter atuado num evento do partido Chega e ter tirado uma fotografia ao lado de André Ventura.

O apresentador está de férias, mas continua atento a tudo o que se passa na Imprensa. Perante o pedido de desculpas público do cantor, por causa da onda de críticas, o comunicador ficou revoltado.

“Olavo Bilac atuou num jantar do Chega. Trabalho é trabalho… (e não bonda para os artistas) depois tirou uma foto e pelo visto foi arrasado nas redes sociais a ponto de se ter visto obrigado a dar explicações no seu Instagram”, começou por explicar, afirmando de seguida: “A única coisa que vejo de errado nesta foto é o facto de não ter sido respeitado o distanciamento físico”.

O profissional da TVI garantiu que teria um comportamento igual. “Pois, tanto tiro uma foto com André Ventura como com Catarina Martins, se mo pedirem, claro, e a metro e meio de distância de cada um”, acrescentou.

“Já agora uma pergunta, que estou de férias e posso ter perdido alguma coisa: já não vivemos em Democracia? (Agora podem-me arrasar à vontade… que não dou explicações. Já chega”, rematou, de forma irónica.

Durante as férias, Manuel Luís Goucha tem aproveitado para passear de barco ao lado do companheiro, Rui Oliveira. Os dois têm estado a desfrutar do lago do Alqueva.

Lembre-se que, na ausência do apresentador, Maria Botelho Moniz assumiu a condução do programa das manhãs da TVI “Você na TV!”, depois de ter estado a apresentar o “Extra”, do “Big Brother 2020”.

