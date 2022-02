Herman José rendido ao “sobrinho” e filho de Jéssica Athayde

Herman José mostrou-se rendido ao filho de Jéssica Athayde, Oliver, após o pequeno ter feito um vídeo a dizer “olá” ao “tio Herman”.

O também apresentador do programa “Cá Por Casa”, da RTP1, viu o vídeo partilhado pela atriz nos InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, e reagiu com elogios à mãe de Oliver.

“Jessica Athayde, não se imagina nada mais querido”, afirmou o comediante da estação pública.

A atriz, que terminou o contrato com a TVI, já participou num dos vários “sketches” de comédia do humorista no formato “Cá Por Casa”.

Lembre-se que Oliver é fruto do relacionamento terminado entre Jéssica Athayde e o também ator Diogo Amaral. Por sua vez, o intérprete também é pai de Mateus, que nasceu durante a antiga relação com Vera Kolodzig.